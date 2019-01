Aquamanel superhéroe del 2018

Aquaman no solo cierra el 2018 como el rey de la taquilla, sino también como el superhéroe del año que ya se fue. El filme protagonizado por Jason Momoa y dirigido por James Wan ya superó los 750 millones de dólares a nivel mundial, logrando casi 100 millones más que la última película de DC de Warner Bros., La Liga de la Justicia.

El último fin de semana del 2018 cosechó 748.8 millones de dólares en todo el mundo, con ello ya superó los 746.8 millones de dólares que Escuadrón suicida consiguió durante su período en 2016.

Con esas cifras, Aquaman se convierte en la tercera cinta más exitosa del universo DC. Sin embargo, todavía le faltan varios millones de dólares para ser la película más exitosa del denominado Universo Cinematográfico de DC, ya que ese cetro todavía le pertenece a Batman vs. Superman: el amanecer de la justicia de Zack Snyder, que consiguió US$ 873.6 millones a nivel mundial en 2016, un poco más que los US$ 821.8 millones que ganó Wonder Woman (La mujer maravilla) el año pasado.

De acuerdo a las proyecciones, es probable que Aquaman consiga US$ 900 millones y supere a Batman vs. Superman y Wonder Woman, pero todavía es una interrogante si la historia de Arthur Curry logrará sobrepasar a Batman: el caballero de la noche, la película más exitosa de DC (recaudó más de mil millones en 2012).

Lo que ya se especula es que la película de James Wan cuente con una secuela. Y, Jason Momoa, quien según la crítica especializada, la buena taquilla, se debe a su gran actuación, pues cumple con los requisitos de un héroe de acción. Además, su carisma es innegable y su talento actoral destaca en diversas escenas. Aquaman es el rol que Jason Momoa nació para interpretar.

De Game of Thrones a Aquaman

Pero ¿quién es Jason Momoa? El actor hawaiano de 39 años tuvo sus inicios en la actuación en la recordada serie ‘Baywatch’. Con apenas 20 años, Momoa dio vida al salvavidas Jason Ioane. Pese a que este papel fue su trampolín para otros proyectos, el propio Jason refirió que salir en ‘Baywatch’ estuvo a punto de arruinar su carrera.

Años más tarde, su imponente físico lo ayudó a protagonizar Conan el Bárbaro (2011), aunque para ello tuvo que someterse a un duro entrenamiento: “Hacíamos dos horas de espada. Después descansábamos un poco, comía pollo a la plancha, hacíamos dos horas de musculación y cardio”, contó el actor.

Esa dieta tan estricta la dejó de lado cuando fue elegido para dar vida a Khal Drogo en ‘Game of Thrones’ (‘Juego de tronos’), papel que le otorgó mayor reconocimiento.

Pero para meterse en la piel de Aquaman, Jason Momoa tuvo que volver a hacer sacrificios. Él mismo explicó que su entrenamiento consistía en levantar peso para quemar grasa y construir mucho músculo. Una preparación demoledora, pero con resultados evidentes.

Para este 2019, Momoa ya confirmó que será parte de la octava y última temporada de ‘Game of Thrones’, que se estrena en abril próximo. ❧

