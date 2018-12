Magaly Medina comparte en Instagram cábala infalible para recibir Año Nuevo

Magaly Medina sorprendió a sus admiradores de Instagram tras revelar su infalible cábala para recibir el Año Nuevo 2019. La conductora de televisión explicó paso a paso que es lo que realiza minutos antes de las 12 de la noche y dio algunos tips para que el sortilegio funcione durante los próximos doce meses.

"¡Último día del año! estas son mis cábalas, ¡las que hago sí o sí! Cuéntenme ustedes ¿cuáles son sus favoritas?", escribió Magaly Medina en su reciente publicación de Instagram.

"Hay ciertas cábalas que a mi me gusta compartir con mi familia y con las personas que yo paso Año Nuevo. Doce uvas a las doce campanadas, cada una pidiendo un deseo. Y también hay otro que hace años me lo recomendaron y lo hago, es poner unos cuantos granitos de lentejas en la billetera", se le oye decir a Magaly Medina en el video tutorial que difundió en Instagram.

Tal como lo pidió Magaly Medina, sus admiradores respondieron a la sugerencia de la presentadora de TV y le escribieron sus mejores cábalas que por tradición lo aplican para recibir el Año Nuevo 2019.

"Éxitos para tu nuevo programa, reina", "Feliz año Maga querida, mucha salud, prosperidad, amor, etc, etc. Todo lo bueno y lo mejor para ti y tu familia", "Los de las lentejas si funciona. También yo corro con las maletas y poca ropa para viajar, si me funciona. Te deseo mucha suerte en este 2019 con tu programa", "Mi cábala es no bañarme todo diciembre ja ja ja, nada. La clásica, poner un billetón en las tabas (zapatillas), esa cábala nunca me falla", "Hola Magaly, las uvas, poner letritas en la puerta del departamento, la trusa amarilla, etc", se leen algunos comentarios que le dejaron a Magaly Medina en su perfil de Instagram.

A pocas horas de recibir el Año Nuevo 2019, muchas artistas de la farándula han visto conveniente ultimar detalles de su mesa y compartir sus diversas cábalas que, según ellas, les funciona a la perfección durante los 12 próximos meses.

