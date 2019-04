Jin envió emotiva carta por Año Nuevo [VIDEO]

El último día del 2018 fue oportuno para que el integrante del grupo koreano BTS, Kim Seok Jin, mediante una carta publicada en su FANCAFE, agradezca a todos sus fieles admiradores por el impresionante apoyo que le han dado en todo el año, incluso en los momentos tristes.

"Han pasado por mucho por quedarse con nosotros durante este año 2018. Ustedes han luchado y sufrido junto con nosotros aunque solo teníamos que hacerlo nosotros. Gracias por quedarse con nosotros en los momentos difíciles, solo gracias por todo", inicia su texto el joven cantante de la banda de Kpop koreano.

El el siguiente párrafo, Kim Seok Jin revela los motivos por las cuales ha estado alejado de las redes sociales, una de ellas es porque ha recibido bastante mensajes de odio, por lo que le hizo sentir mal y decidió dejar de ser constante en el ciberespacio y volvió a reiterar gratitud para los fieles ARMYs.

"He estado alejado del internet por buen tiempo. No sé la razón, pero he recibido odio. No sé la razón de la pelea, pero me he visto envuelto en una. Cada que eso sucede me duele mucho, así que me mantuve alejado de internet. Recientemente revisé artículos y cosas y encontré muchas palabras de aliento. De verdad gracias a ustedes encontré fuerza", señaló el cantante y bailarín del grupo BTS.

"Puedo cometer errores, puedo equivocare, pero trataré de no hacerlo legal ni moralmente. A nuestras ARMYs muchas gracias, feliz Año Nuevo! Los amo", finalizó.

La carta que envió Kim Seok Jin

Los seguidores de Jin manifestaron su apoyo incondicional en Twitter

Conoce un poco más de Kim Seok Jin, integrante del grupo de Kpop BTS

Videoclip de "Idol" de BTS