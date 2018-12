Natalie Vértiz se realizó baño de florecimiento para alejar a los envidiosos [VIDEO]

La modelo Natalie Vértiz realizó su último video en su canal de Youtube y fue referido a las cábalas para Año Nuevo, aquellas a las que la esposa de Yaco Eskenazi se animó a realizar.

Durante su recorrido a una conocida feria, la exintegrante de 'Esto es guerra' se luce muy animada y contenta en los stands, escuchando los datos de cada cábala y, sobre todo, cuando le realizaban el baño de florecimiento; así como otros procedimientos que ella recibió con felicidad.

"Me han puesto mi manta. Es una manta protectora para que no entre las malas energías, para que nos vaya bien, para que no ingrese ninguna mala vibra en el 2019", se le escucha decir a la esposa de Yaco Eskenazi en una de las escenas.

"Algo que yo hago y me encanta hacer es comer las doce uvas y pedir los deseos. El beso de la media noche con tu pareja para que haya mucho amor, y si no tienes pareja también puedes estar con un amigo y darte un beso de la medianoche", comentó la exintegrante del programa juvenil 'Esto es guerra'.

Pero no solo recomendó las cábalas para Año Nuevo, sino también para despedirse de los malos episodios que sucedió en el 2018. "Una muy buena cábala, si es que no haz tenido un buen año, es agarrar una copa de champagne y tirarla para atrás, tirar todos los problemas", dijo emocionada Natalie Vértiz en el video que compartió en su canal de Youtube.

"FELIZ AÑO A TODOS!!!!!! El último vídeo del año es para que cierren el 2018 con buena onda y comiencen el 2019 recontra recargados! Díganme ¿ustedes hacen cábalas? Aquí te cuento cuáles son las mías. También aprendimos un poco de todo en la Feria de Artesania de Deseos y Misterios.. espero que les sirva y que el año que viene sea el MEJOR! LOS QUIERO!", escribió.