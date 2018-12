Vania Bludau presume anillo de compromiso, pero le recuerdan a Christian Domínguez

En vísperas de la Navidad, la modelo Vania Bludau sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar su compromiso con el abogado Frank Dello Russo. La ex integrante de 'Combate' compartió el romántico momento con un video desde su cuenta de Instagram.

Si ello no fuera suficiente, la ex 'combatiente' se dio un tiempo para compartir más fotografías de su anillo de compromiso, pero no contó con que algunos usuarios le hicieran recordar su pasado con el cantante Christian Domínguez.

"Hace una semana dije siiii, en medio de lágrimas de felicidad. Jamás me imaginé que me pidieran matrimonio en Finlandia y al lado de los renos de Santa. ¡Love you amor! Frank Dello Russo best Christmas ever", fue la descripción de las fotografías de Vania Bludau.

Algunos usuarios de Instagram se pronunciaron en la sección comentarios para felicitar a Vania Bludau por su nueva etapa, pero otros le recordaron su pasada historia de amor con el cantante de cumbia.

"Ya ven, para que aprendan mujeres. No sufran por un Christian Domínguez porque en alguna parte del mundo las espera un Frank", escribió un cibernauta.

"De la que se libró. Debe estar agradecida con la vida de quitar a Christian Domínguez de su vida", agregó otro usuario.

Vania Bludau y su romántica pedida de mano

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su compromiso con Frank Dello Russo en vísperas de Navidad: "¡Esta es la Navidad más congelada y sorprendente de todas! Aún estoy temblando. Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. Estamos comprometidos nene", expresó la exintegrante de 'Combate' en Instagram.

El mensaje estuvo acompañado de un romántico video, donde se logró ver cómo fue la pedida de mano en medio de la nieve.