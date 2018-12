Luciana Fuster alborota Instagram con detalle de amor para Emilio Jaime

Pese a que el inicio de su relación fue blanco de críticas, Luciana Fuster y Emilio Jaime ahora gritan su amor a los cuatro vientos y ello se ve reflejado en sus cuentas oficiales de Instagram, donde comparten videos y fotos de su relación sentimental.

Y una reciente publicación viene siendo el centro de atención entre sus seguidores. Se trata de un video donde Luciana Fuster cocina para Emilio Jaime, un detalle de amor que algunos de sus fans aplaudieron.

Según se pudo ver en el Instagram Stories, Emilio Jaime graba el preciso momento en que su señorita enamorada está preparando unos tallarines para la cena de ambos.

"Son las once y media de la noche. Siempre hace un poquito de hambre a esta hora... fideitos y lo mejor de todo, miren quien me cocina (mostrando a Luciana Fuster)", expresó Emilio Jaime.

Cabe mencionar que la feliz pareja se encuentra en Colán, Piura, lugar donde recibirán el Año Nuevo junto a sus amistades y familiares.

Polémica por relación entre Luciana Fuster y Emilio Jaime

La relación entre Luciana Fuster y Emilio Jaime comenzó con el pie izquierdo. Muchos de sus detractores señalaron que la 'combatiente' no respetó a su ex pareja Austin Palao, integrante de 'Esto es Guerra'.

Así es, Austin Palao, ex pareja de la combatiente y ex amigo del cantante Emilio Jaime, sigue estando presente en esta historia de amor porque algunos usuarios señalan que Luciana Fuster no tuvo un "tiempo de duelo".