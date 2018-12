Nicolás valdés“San Bartolo tocó un tema duro, necesario”

¿Esperabas el éxito de San Bartolo (obra sobre los abusos en el Sodalicio)?

No, y vamos a reponerla en el Peruano Japonés. Fue un tema duro, crudo, necesario.

Y casi en paralelo te veremos en Once machos 2. ¿Es más fácil -en general- apostar por las comedias?

(Sonríe) ¡Pero no es fácil hacer reír de verdad...! Lo que pasa con los dramas es que la gente sale densa, por eso piensan que no ‘pega’. Pero creo que tiene que ver con que uno se sienta ajeno a la historia que te están contando. Y en este caso se empezó a hablar de los colegios más prestigiosos de Lima. Tengo amigos y primos que estuvieron en el Sodalicio, es un tema delicado.

¿Qué te parece que este año se haya trabajado más teatro y cine acorde a la coyuntura?

Estoy bien contento porque he trabajado en proyectos importantes: en San Bartolo y Utopía (cinta sobre la tragedia en la discoteca). Gracias a la película atraparon al ‘pata’ (Edgar Paz Ravines) que se fugó. Es importante que se toquen temas que no nos van a hacer sentir cómodos.

¿La escena de tu desnudo en San Bartolo estaba en el guion? ¿Fue justificado?

No estaba en el guion. Para mí fue necesario, aunque hay gente que dijo que no. Por querer cuidar, a veces sugieres, lo dejas a la imaginación, pero cuando haces lo contrario no hay lugar a suposiciones: fue así.❧