Netflix emociona a fans al compartir adelanto de documental de Taylor Swift [VIDEO]

Taylor Swift tendrá un documental sobre una de sus giras más exitosas en Netflix y recientemente la plataforma de streaming ha lanzado un adelanto de ‘The Reputation Stadium Tour’ antes del gran estreno.

El documental de Taylor Swift incluye diversas grabaciones de lo que fue la gira de la artista estadounidense en diversos lugares. Y es que la cantante recorrió siete países y cuatro continentes durante este año 2018.

Las imágenes compartidas por Netflix recogen los shows que Taylor ofreció por el lanzamiento del disco 'Reputation', el cual fue uno de los más vendidos del 2018, superando incluso a Drake.

En ellas se puede ver sus éxitos ‘Blank Space”, “Shake it Off”, “Delicate” y “Ready for it”. El documental será estrenado el 31 de diciembre gracias a Netflix y fue la propia Taylor Swift, quien hace unas semanas, anunció la noticia en el día de su cumpleaños.

"¡Muchas gracias por todas las felicitaciones de cumpleaños! Hoy finalmente les muestro algo en lo que llevamos trabajando durante un tiempo! El tráiler del 'Reputation Stadium Tour'!", fue el mensaje que utilizó la cantante para anunciar el estreno del documental en Netflix.

En el nuevo adelanto de Netflix se puede ver a la cantante interpretando la canción "Blank Space". También podemos apreciar a Taylor Swift, Camila Cabello y Charli XCX cantando y bailando al ritmo de ‘Shake it off’, una de las canciones con más ventas de la artista.

Taylor Swift shares a new promotional video for her 'reputation Stadium Tour' featuring @TaylorSwift13 performing "Shake It Off" with @Camila_Cabello & @Charli_XCX.



The movie is set to premiere on Netflix on New Year's Eve Dec 31st. pic.twitter.com/iw3xD8NxvZ