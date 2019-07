Juliana Oxenford y Gerson Taype se roban el show interpretando al dúo Pimpinela [VIDEO]

Periodista Juliana Oxenford celebró a lo grande su cumpleaños número 40. Primero, en Latina, donde conduce el programa '90 central', recibió tremenda sorpresa y se armó la fiesta debido a la visita del famoso grupo de cumbia 'Pintura Roja', en la que no solo cantó, sino también bailó al ritmo del 'El tefonito' junto con todos los integrantes. El líder de la agrupación, incluso, le obsequió una torta con los colores del equipo de sus amores: Alianza Lima.

Pero la alegría de la conductora de televisión no terminó en el canal sino que continuó en otro lugar de diversión, donde estuvo acompañada de su esposo, Milovan Radovic, con quien se casó a inicios de diciembre, y de sus amistades más cercanos, entre ellos: Gerson Taipe. Pese a que el joven periodista llegó tarde a la reunión, el reencuentro se convirtió en alegría y se robaron el protagonismo al interpretar al reconocido dúo 'Pimpinela'.

Tal parece que Juliana Oxenford perdonó a su mejor amigo, quien no asistió al matrimonio de la conductora de 90 Centra' con Milovan Radovic, pues ambos congeniaron muy bien al interpretar el famoso tema "Olvidame y pega la vuelta" de los hermanos en un karaoke. En el video que compartió la periodista en su cuenta de Instagram, se observa a la periodista cantando de manera efusiva: "Vete. Olvida , mi nombre, mis labios que no te desean", mientras que Gerson Taype le responde: "estás mintiendo ya lo sé". Y de inmediato, la comunicadora finaliza diciendo: "Vete, Olvida, que existo, que me conociste y no te sorprendas".

Además, la conductora de televisión también subió algunas fotografías donde se luce acompañada de sus amistades. En imagen donde sale 'ahorcando' a su colega Gerson Taype escribió un particular mensaje. "Y llegó el maestro @sir_gerson". Mientras que en su cuenta de Twitter publicó: "Cuando tu pata del alma llega 30 minutos antes de que termine tu cumple. Te quiero ⁦@sir_gerson⁩".

Juliana Oxenford y Gerson Taype interpretando al dúo 'Pimpinela'