¿Habrá reencuentro entre los personajes de 'El Chavo del 8'? [VIDEO]

'El Chavo del 8', producción fruto del genio Roberto Gómez Bolaños, ha hecho reír a muchas generaciones y hasta la fecha sigue siendo uno de los programas humorísticos que mantiene su vigencia, luego de 40 años desde su primera emisión.

Desafortunadamente el elenco de 'El Chavo del 8', conformado por Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, Ramón Valdéz, Carlos Villagrán, Maria Antonieta de las Nieves, Édgar Vivar, Rubén Aguirre y Angelines Fernández, considera como la gran familia por muchos años, terminó por desmoronarse.

Las constantes enfrentamientos, los celos, los chismes y los rencores distanciaron por décadas a varios integrantes que hasta hoy no han podido hacer las pases. Sin embargo, Carlos Villagrán, quien interpretó al egoísta y consentido 'Kiko', estuvo en el programa mexicano 'Ventanenado', donde le preguntaron sobre el posible reencuentro con los integrantes, que en la actualidad solo continúan con vida cuatro de ellos: Carlos, Édgar Vivar (Señor Barriga), Maria Antonieta (Chilindrina) y Florinda Meza (Doña Florinda).

"Se hicieron varios intentos para juntarnos, estuvimos de acuerdo tres personas, pero no sé qué ha pasado....Maria Antonieta tiene muy mal a su esposo ahorita. 'El señor Barriga' (Édgar Vivar) anda fuera de México y yo estoy aquí, entonces es muy difícil juntarnos, además 'Doña Florinda' no quiere, no sé por qué", reveló Carlos Villagrán.

Carlos Villagrán acotó que con Édgar Vivar y con Maria Antonieta de las Nieves (La Chilindrina) mantienen una cordial relación. "Con el 'Señor Barriga' nos comunicamos de vez en cuando por las distancias y Maria Antonieta tiene mucha afinidad con mi esposa, nos encontramos a veces, pero hay buena relación".

'El Chavo del 8': Carlos Villagrán habla del posible reencuentro