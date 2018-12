Julia Roberts, regreso triunfal

Las críticas coinciden en que Julia Roberts interpreta en su última película, El regreso de Ben (o Ben is Back), uno de sus papeles más brillantes, si no el mejor. Para The New York Times, la actriz está sobresaliente, la revista People habla de uno de los mejores papeles de su carrera, y diarios estadounidenses como USA Today o Chicago Suntimes afirman que ha realizado su más excelente trabajo en años. La actriz convence y emociona como madre coraje de un hijo sumido en las drogas, un drama que ha conocido de cerca debido a la turbulenta relación con sus hermanos y su padrastro.

Aunque la novia de América sea célebre por su deslumbrante sonrisa y actualmente esté decidida a disfrutar de haber superado los 50 años y de no callarse nada, acarrea una historia llena de desgracias. Este año ha brillado con su estreno en la serie ‘Homecoming’, y además disfruta de una de las familias más estables del panorama de Hollywood, la que forma con Daniel Moder y sus tres hijos, los mellizos Hazel Patricia y Finn Walter, de catorce años, y Henry Daniel, de once.

En el pasado quedan muchos episodios oscuros que prefiere no sacar a la luz, pero que inspiran su trabajo. El más duro tiene como protagonista a su padrastro, Michael Motes. La actriz nunca se ha pronunciado, lo ha hecho su hermano Eric. “Abusó de mí y me temo que también ha aterrorizado a mis hermanas Julia y Lisa”, dijo hace décadas.

Lo definía como un alcohólico y maltratador que “cuando estaba borracho era muy violento con Betty (la madre de la artista) y los hijos”. Motes estuvo casado con la madre de Roberts entre 1972 y 1983 y al divorciarse, Betty alegó “trato cruel” y definió este matrimonio como “el error más grande” de su vida.

Los problemas siguieron. Su hermana por parte de madre, Nancy Motes, se suicidó en 2014 y en su carta de despedida le atacó duramente. “Mi madre y mis supuestos hermanos no merecen nada de mí, excepto la certeza de que fueron ellos quieren propiciaron la depresión más profunda que he tenido”, reveló el diario Daily Mail.

Nancy llevaba años enfrentada a la intérprete y en su cuenta de Twitter había enviado mensajes agresivos. “¿Quieres ser fan de alguien tan cruel? Ni siquiera es buena actriz. Espero que sea feliz sabiendo que me jo... completamente la vida”. Solo un año después falleció la madre de ellos, a quien Roberts cuidó hasta el final.

Tampoco fue fácil con Eric, el hermano mayor, de 62 años, y el primero en hacer carrera en el cine. Nunca llevó bien que la artista, de 51 años, le eclipsara. En su juventud abusó de las drogas y dejó de hablar a su hermana, que revivió con él el drama de las adicciones. Estuvieron décadas sin hablarse, hasta que en 2004 Eric acudió al hospital a conocer a los hijos de la actriz.

Julia, con solo diez años, tuvo que sobreponerse de la muerte de su padre, Walter Grady Roberts. Su fallecimiento dejó un gran vacío en la vida de una niña acostumbrada a las adversidades que soñaba con ser veterinaria, un sueño que cambió cuando se mudó a Nueva York con 17 años para estudiar interpretación.

Con Pretty Woman (1990) se ganó el título de superestrella. Con Erin Brockovich (2000) recibió el que hasta ahora ha sido su único Óscar, algo que podría cambiar en unas semanas, cuando se anuncien los nominados a la estatuilla. Considerada entre las diez mujeres mejor pagadas de Hollywood, según la revista Forbes, Roberts prefiere dedicarse a su familia. “Yo diría que nuestros días ideales son nuestros días más típicos”, afirmó en una ocasión.

La película llegaría a Perú como Regresa a mí, el 7 de febrero del 2019 previo a la ceremonia de los Óscar, donde se espera verla. “Julia Roberts muestra casi cualquier emoción humana posible”, ha sentenciado otro medio español.