Angelina Jolie no descarta postular a la presidencia de los EE. UU. [VIDEO]

Angelina Jolie quiere llegar a la Casa Blanca. En una reciente entrevista la intérprete habló sobre su carrera y los nuevos espacios laborales en donde le gustaría participar. Es aquí que la actriz dejó entrever el sueño que tiene de participar en la política de los Estados Unidos.

En conversación con Radio BBC 4, Jolie insinuó "que algún día podría dedicarse a la política" e instó a líderes globales a hacer más para ayudar a los refugiados y a las mujeres en conflicto.

"Si me hubieras preguntado hace 20 años, me hubiera reído", dijo en una entrevista con la cadena británica. "No sé si estoy calificada para la política, pero también he bromeado en algún momento de mi vida sobre si tengo un cadáver en mi armario", agregó.

En medio de la conversación, Angelina Jolie fue consultada sobre si estaba cambiando su carrera de actriz por la política al recordarle que es una enviada de la agencia de refugiados de la ONU; que la ha llevado a hacer campañas contra la violencia sexual hacia las mujeres. Entre risas dijo: "Iría a donde me necesiten, yo sigo trabajando con ellos".

"Honestamente haré lo que sea que piense que realmente pueda hacer un cambio y, en este momento, puedo trabajar con una agencia de la ONU (…) para hacer varias acciones con las personas necesitadas", contó

