Instagram: Tula Rodríguez es 'regañada' por su papá en plena vía pública [VIDEO]

A través de su cuenta de Instagram la conductora de televisión Tula Rodríguez compartió divertidos videos junto a su padre, los cuales viene sacando más de una sonrisa a sus seguidores.

"Don Pedro", como es identificado su papá, se ha vuelto todo un personaje en la redes sociales y sobre todo en la cuenta de Instagram de su famosa hija. En esta ocasión, los Rodríguez se dirigieron al doctor para pasar un examen ocular; los comentarios de padre e hija sorprendieron.

En las grabaciones compartidas, se puede ver a Tula Rodríguez y a su padre llegar a la clínica. Es aquí que ambos se dan con la sorpresa de que la doctora todavía no había llegado, lo que ocasionó el 'reclamo' de la ex bailarina por tener que esperar. La respuesta de "Don Pedro" ha sacado más de una sonrisa.

"Papá, tu doctora no llega, ¿Tenemos que esperar?", pregunta Tula, a lo que su padre rápidamente le responde "Sí, hay que tener paciencia".

Esto no sería lo único. Tras su primera conversación, la esposa de Javier Carmona le dice a su progenitor que se siente 'cansada' y que ya quiere retirarse del consultorio. "Papá, estoy cansada. ¿Quieres que duerma acá?", le menciona. Ante esto Don Pedro le responde tajantemente "Claro que sí, yo veo si viene. Si tu no fastidias no estás contenta".



La risa de Tula Rodríguez fue tan evidente, que tanto ella como su padre no pudieron ocultar sus sonrisas. Un problema sobre la mochila que cargaba Don Pedro, los helados y 'a quién quiere más' el hombre, también fueron expuestos.