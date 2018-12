Johnny Depp, sin 'Piratas del Caribe', pero con gran corazón |FOTO

El actor estadounidense Johnny Depp volvió a dar vida esta semana al pirata Jack Sparrow en una visita a los jóvenes pacientes del Instituto Curie de París, dedicado a la investigación y el tratamiento del cáncer. Ese centro indicó en Twitter que el protagonista de la saga cinematográfica 'Piratas del Caribe' sorprendió a los niños y adolescentes de su servicio de pediatría. "Un regalo que ha alegrado a los pacientes, a las familias, a los enfermeros, médicos e investigadores. Un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía", señaló en esa red social, en la que colgó algunas fotos del encuentro.



Con sus ojos maquillados y las manos cubiertas de anillos, el actor estadounidense, conversó y posó para fotografías con niños y el personal médico, como ya lo hizo varias veces en los últimos años en hospitales en Vancuver (Canadá), Londres o Brisbane (Australia).

Al parecer, la mala racha que pasa en el aspecto profesional, no ha bajado el ánimo para seguir cumpliendo con sus habituales actividades altruistas. Como se recuerda, Depp no va más en 'Piratas del Caribe'. Su personaje del intrépido pirata que enamoró a la audiencia y se robó las miradas a nivel internacional, en cinco películas, no volverá más a la exitosa saga. La producción destacó que en esta oportunidad, intentarán dar una visión más fresca y con una mujer como protagonista. Muchos han considerado que fueron los problemas mediáticos los que dejaron fuera al reconocido actor y es que fue acusado por su expareja de abuso doméstico y salieron supuestas fotografías que lo probaban.