Juliana Oxenford recibe los 40 de la mejor manera [FOTOS]

A un día de festejar sus 40 años, la periodista Juliana Oxenford no dudó en escribir un extenso texto en Instagram de lo que han sido todos estos años para ella. Además, que menciona que le costó enfrentarse a muchos obstáculos sola, pero hoy cuenta con su hija María y su esposo Milovan Radovic para sostener su mano.

Hace unas horas, en Twitter una usuario le cuestionó: “¿quién está de cumpleaños mañana (viernes 28 de diciembre)”. La conductora de ‘90 Central’ no dudó en levantar su mano e indicar que ella será la festejada.

Una hora después, en Instagram Juliana Oxenford publicó una foto con un reflexivo mensaje. “Aquí estoy, a punto de subir al cuarto piso. Lista para asomarme por mi nuevo balcón y aprender a vencer el vértigo que me produce la vida misma. Acostumbrada durante tanto tiempo a andar en una imparable montaña rusa, hoy siento pánico ante la sola idea de que alguien más decida sobre mi propio ritmo y velocidad. Aprendí a elegir y aceptar mis desaciertos, a abrazar mi soledad, a sentarme a conversar con mi pasado y decir “salud” con el presente”, inició el texto.

“Acepté cada una de las marcas que me recuerdan las metamorfosis de este cuerpo que aún me sostiene y encontré la manera de negociar con todos esos recuerdos que durante tantísimo tiempo me ganaron las batallas. Aquí estoy a un día de mis cuarenta. Frente a un espejo que me presenta como la mujer que a veces me niego a ser y que también me recuerda que soy- ahora más que nunca- el resultado de todo el aire que respiré”, continúa el mensaje de Juliana Oxenford.

Finalmente asegura que no le teme a la base cuatro por el contrario le da la bienvenida. “A punto de abrir la puerta, volteo por última vez y observo el cemento con el que construí los cimientos de los tres pisos que ahora recorro en pensamientos y con cierta nostalgia. Los siento fuertes, sólidos, parejos. Sonrío. Quizás es de eso de lo único que pueda sentir un ápice de orgullo, ahí donde está el nido que albergó a María hace cinco años, donde conocí el enorme poder del amor y la trascendencia de los abrazos más fuertes y honestos. Aquí sigo con este par de piernas flacas que, como siempre (hay cosas que difícilmente cambian) tiemblan ante lo desconocido. Entonces intento controlarlas, respiro, me doy un beso en la frente y me preparo para entrar. Ya no es solo ella quien me toma de la mano, ahora también está él. Aquí estoy, aquí estamos. Bienvenidos los cuarenta”, escribió en Instagram.

Un poco más de Juliana Oxenford