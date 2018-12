Scarlett Johansson protagonizó escándalo en Argentina [VIDEO]

Scarlett Johansson visitó distintos restaurantes durante su visita a Argentina, que incluso no escatimó en tomarse algunas fotos en exclusivo restaurante de Palermo. Sin embargo, su retorno no fue como ella imaginó, pues la popular 'Viuda Negra' no esperó que la prensa la persiguiera de manera desesperada, dejando en la actriz de la saga de Avengers y su novio, Colin Jost, el actor y cómico de 'Saturdat Night Live', quien decidió acompañarla en este viaje, una experiencia que no olvidarán.

La actriz del universo cinematográfico de Marvel llegó en vísperas de Navidad para hacer turismo en la zona de El Calafate, provincia de Santa Cruz, al lado de su actual pareja. Además, la artista de Hollywood aceptó tomarse foto con el personal de Sunae Asian Cantia e i Latina. Hasta ese entonces todo iba de maravillas hasta que llegó el momento en que tenía que volver a casa, y al llegar al aeropuerto Jorge Newbery en Buenos Aires, capital de Argentina, tuvo que enfrentar a los fotógrafos de muy mala manera y se desató un inesperado escándalo.

La popular 'Viuda Negra', quien para la ocasión estaba vestida con un mameluco verde militar y gorrita, no quiso que le tomaran fotos, y pegó varios gritos por la molestia que tenía, y se fue gritando tapándose el rostro para que no la pudieran reconocer. Una idea que, sin duda, resultó todo lo contrario, ya que se golpeó con una puerta de vidrio, hecho que le puso mucho más furiosa. Mientras que, su novio Colin Jost, algo más tranquilo, arrastraba un carrito con las maletas de viaje.

La visita de la actriz Scarlett Johansson a un exclusivo restaurante de Argentina

La actriz de la saga de Avengers está recibiendo duras críticas en Twitter