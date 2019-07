Shakiira quiere dejar España, pero Piqué se lo impide

Definitivamente, la cantante colombiana Shakira no está cerrando un buen 2018. Y es que según refieren, se siente asfixiada por sus problemas con el fisco en España, y está decidida a mudarse a vivir a Miami, Estados Unidos, pero algo o, mejor dicho, alguien se lo impide. Como se recuerda, la Fiscalía de la capital catalana abrió diligencias en 2017 con el fin de investigarla luego que la Agencia Tributaria remitiera un informe en el que alertaba sobre su evasión en el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y de patrimonio.



El ente acusador sostuvo que la cantante habría simulado residir en otros países con tratamientos fiscales favorables durante más de seis meses para no pagar esta cuota cuando en realidad "vivía en España de manera habitual". De acuerdo con la legislación española, una persona pasa a ser residente a efectos fiscales en España –y por lo tanto debe pagar impuestos– cuando permanece la mitad del año más un día en el país. Y aunque los abogados de la barranquillera, han comunicado que ya se ha pagado 14,5 millones de euros, la cantanta no desearía estar más en dicho país.

Y es que fuentes cercanas aseguran que la cantante colombiana ya está harta de sus problemas legales en el país europeo, y que su objetivo es irse a vivir con su familia a Miami, vender su valiosa propiedad en Barcelona y comprarse una bella mansión en la costa de la Florida. Las mismas fuentes, señalan que su pareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué no tiene los mismos planes, ya que acaba de renovar su contrato con el FC Barcelona hasta el 2022, así que por lo pronto él no piensa en vivir en los Estados Unidos, en donde le ofrecen jugar en la liga estadounidense.