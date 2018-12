Julio Iglesias ya tiene fecha para juicio por supuesto hijo secreto

El juez de Valencia José Miguel Bort ha abierto juicio contra Julio Iglesias por la demanda de paternidad interpuesta por su supuesto hijo secreto Javier Sánchez Santos. Un vez rechazados todos los recursos planteados por el cantante, el juzgado ha señalado la vista para el próximo 4 de marzo.

Asimismo el magistrado recuerda en su resolución que el cantante todavía está a tiempo de someterse a la prueba de ADN antes de que se celebre el juicio, que en principio se concentrará en una sola jornada. Y es que como se recuerda, el cantante se ha negado a realizarse una prueba de ADN con la que refutar el resultado de la presentada por el abogado de Sánchez Santos,obtenida en Miami a través de una agencia de detectives, la cual reveló una coincidencia genética del 99.9 %.

El intérprete, famoso por éxitos como Me olvidé de vivir y Me va, me va, puede no comparecer ante el juez, pero ello, como su rechazo a realizarse el test genético, jugaría en su contra, afirma el abogado Fernando Osuna, que ha representado a Javier Sánchez Santos. "Haga lo que será negativo para él. Está acorralado", dice el letrado.

En tanto el detective Luis Lara aseguró su presencia en el juicio. Como se conoce, Lara fue quien obtuvo la muestra genética de una botella de agua abandonada por Julio José Iglesias, el segundo hijo del cantante, en una playa de Miami.

El recurso que le queda al cantante es que su defensa alegue un descredito a la forma en que la prueba fue obtenida y custodiada antes de ser presentada ante la justicia en setiembre de 2017. Javier Sánchez es supuestamente fruto de la relación que Julio Iglesias mantuvo con su madre, la bailarina portuguesa Edite Santos, en una sala de fiestas de Sant Feliu de Guíxols, en Girona, cuando estaba casado con Isabel Preysler.