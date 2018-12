Cristian Rivero se mofa de Gianella Neyra por detalle en su rostro [VIDEO]

Cuando sale a la calle, el conductor de televisión Cristian Rivero no solo tiene que lidiar con la fama que él tiene, sino también con la de su pareja, la actriz Gianella Neyra, con quien tiene una hermosa familia.

En una entrevista con Jesús Alzamora para su programa ‘La banca’ en Youtube, el conductor de ‘Los 4 finalistas’ contó que fuera de cámaras no transmite la misma alegría que proyecta en la televisión.

“No soy alegre todo el día (...) no ando tan contento por la vida (...) fuera del ambiente televisivo soy muy distinto”, se le escucha decir en el video del programa que se transmite por Youtube.

En otro momento de la entrevista, Jesús Alzamora le preguntó sobre cómo lleva el estar con Gianella Neyra, una de las actrices peruanas más famosas. “¿Cómo llevas la idea de tener una pareja súper mediática?”, preguntó el popular mago.

“La verdad feliz porque la gente siente más cercanía con Gianella, sobre todo las señoras, como ven ‘Mujeres sin filtro”, expresó el conductor de televisión antes de que le corten. “Además es más chévere”, añadió Jesús Alzamora.

“No es que sea más chévere. Les voy a contar un secreto. Gianella tiene los dientes muy grandes, entonces ella no puede cerrar (la boca). Siempre parece que está sonriendo”, explicó Rivero en tono de burla por qué muchos creen que la actriz es más agradable que él. “Yo le he dicho: ‘Límate las muelitas para que te veas más seria y no se te acerquen tanto”, añadió entre risas.

La figura de Latina dejó la broma de lado y se confesó estar muy enamorado de la protagonista de la película “Sobredosis de amor”. “Gianella era mi amor platónico (...) la vi en T-lemusi-K (programa de vídeos musicales) y me parecía guapísima”, contó Cristian sobre cómo conoció a la madre de su hijo.

Cristian Rivero se burla de Gianella Neyra por sus dientes

Puedes ver el video a partir del 15:37