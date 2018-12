Sheyla Rojas sufre caída en programa en vivo y producción “estalla” de risa [VIDEO]

Los conductores de ‘En boca de todos’ se fueron de vacaciones por Navidad y Año Nuevo, por lo que Jaime ‘Choca’ Mandros, Sheyla Rojas y Nicola Porcella ocuparon el espacio con un programa especial de “América Espectáculos”. Sin embargo, la expareja de Patricio Parodi inauguró el set con una caída en vivo y sus compañeros se burlaron de ella.

Al set llegó un grupo de personas que realizaban “baños de florecimientos” para recibir el 2019 con los mejores ánimos y cuando la conductora de TV era cubierta con pétalos amarillos sufrió un tropiezo en vivo lo que provocó que fuera a caer al piso. Sheyla Rojas tuvo una buena actitud luego de ser auxiliada por una de las invitadas de “América Espectáculos”. ‘Choca’ Mandros y Nicola Porcella fueron los primeros en reírse al ver a la norteña en el suelo y los asistentes de producción no pudieron soltar las carcajadas.

“¡Sheyla qué vergüenza y estamos en vivo!”, le dijo Nicola Porcella, quien trató en todo momento de guardar la compostura. ‘Choca’ Mandros y Nicola Porcella compartieron los videos en sus cuentas de Instagram y Sheyla Rojas se burló de ella misma al ver la repetición de su caída.

“En vivo todo puede pasar. Ya me caí, pero digna sobretodo. Muy gracioso. Lo vi (nuevamente). Gracias ‘Choca’ por ponerlo en tu Instagram y Nicola por colgarlo en tus historias. Ustedes colaboran con la chacota”, comentó en referencia que sus compañeros subieron los videos a Instagram.

“La emoción que me dijeron que me casaba hizo que me caiga. Cuando me dijeron que me caso (en el 2019) un poco más y me desmayo”, agregó.