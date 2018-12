Rocío Miranda responde a Nicola Porcella tras comentarios hacia Gisela Ponce de León

Hace unos días, la actriz Gisela Ponce de León hizo a través de su cuenta de Instagram una transmisión en vivo para contar los nuevos requisitos que piden algunos productores a los actores, así también se refirió a los programas realities. "Un artista vive de su arte, no de su vida. Para eso están los 'realities', que espero salgan del aire todos ya", fue lo que dijo la protagonista de 'Soltera Codiciada'.

Esto no fue bien recibido por algunos personajes del medio. Miguel Arce, quien se encuentra en México, fue uno de los primeros en referirse al tema a través de su cuenta de Instagram. "Y que los realities terminen y la gente se quede sin trabajo. Camarógrafos, sonidistas, vestuaristas, maquilladores, asistentes. A la mxxxxx ¿no? Total, ellos no salen en pantalla", fue una parte del extenso mensaje que escribió.

Sin embargo, no fue el único, Nicola Porcella también comentó sobre el tema. "Dijo que acaben los realities. La gente no entiende que detrás de nosotros hay un grupo humano que tiene familia, hijos. Si ese programa sale, no solo nos quedamos sin chamba nosotros, sino varios de producción. Hay que ser consecuentes con lo que uno habla".

Fue precisamente, a él, quien Rocío Miranda le respondió. "Los programas más vistos de la televisión peruana han llegado en algún momento a su fin y no conozco a ningún camarógrafo que me haya dicho que se murió de hambre por eso. Al contrario, siguen 'chambeando' en otras producciones", señaló la modelo al diario 'El Trome'.

Continuó y aseguró que aquello que trabajan detrás de cámaras son personas con mucho talento, y que siempre suelen caer bien parados en cualquier lugar. Además respaldó las palabras de Gisela Ponce de León: "Los artistas son aves de paso, conozco camarógrafos, técnicos, sonidistas, productores, que tienen toda su vida trabajando en TV. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Gisela Ponce de León, que los programas realities deben desaparecer", finalizó.

Estos fueron los comentarios de Gisela Ponce de León