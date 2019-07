Paul McCartney: "Extraño a John Lennon y George Harrison"

Paul McCartney se recordó a The Beatles. El músico confesó que a menudo sueña con un reencuentro de la emblemática banda a la que perteneció, así como con sus compañeros John Lennon y George Harrison. "John y George son todavía una parte importante de mi vida, siempre lo serán. Hubiera sido genial volver a juntar a los Beatles. La gente siempre dice ¿y si? Pero no podemos, lamentablemente, eso no va a suceder", señaló.

"A menudo pienso en ellos con mucha tristeza, porque todavía deberían estar aquí. En el caso de John, fue una cosa terrible. En el de George, enfrentó una terrible enfermedad", dijo. "Si por alguna extraña casualidad ocurriera, sería hermoso", agregó.

McCartney compartió sus sueños como músico. "A menudo sueñas con estar en el estudio o en el escenario, así que a menudo estoy con los chicos. Justo la otra mañana, me desperté y estaba con George. Y eso fue muy bonito. Pienso en George como mi pequeño compañero: era el más joven del grupo".

"Así es como me encuentro con John y George en estos días. Así que los Beatles se han vuelto a formar, en mi cabeza", anotó. "Aunque hay tristeza, lo principal es la alegría de conocer a esos dos muchachos. Los extraño mucho", continuó.

Como se conoce, John Lennon fue asesinado por Mark David Chapman luego de que le disparara afuera de su apartamento en Manhattan el 8 de diciembre de 1980. Chapman fue sentenciado a 20 años de vida en el Centro Correccional de Wende en Nueva York. George Harrison falleció el 29 de noviembre de 2001, después de una batalla contra el cáncer de pulmón.

Cabe mencionar que Ringo Starr, de 78 años, se reunió con Paul a principios de este mes en el escenario en el estadio O2 de Londres durante la noche final de la etapa en el Reino Unido de la gira Freshen Up de Macca. También se les unió el rockero de los Rolling Stones, Ronnie Wood, de 71 años.

The Beathles

