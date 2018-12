Kevin Spacey declara inocencia, pero sale otra denuncia

Luego de más de un año de haber guardado silencio tras recibir numerosas acusaciones de abuso sexual, Kevin Spacey publicó un video en Twitter titulado Let Me Be Frank (‘Déjenme ser Frank’, personaje de la serie ‘House of Cards’) en el que defendió su inocencia ante los delitos en su contra.

“Han tratado de separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Te he contado mis secretos más oscuros, te he sorprendido con mi honestidad, pero sobre todo te he retado y hecho pensar”, relata Spacey mirando a la cámara.

“Por supuesto, algunos se creen todo y han estado esperando que yo confiese todo, y están muriéndose para que declare que todo lo dicho es verdad y que tengo lo que merezco. ¿No sería fácil? Si fuera todo tan fácil. Pero tú y yo sabemos que nunca es tan fácil, ni en la política, ni en la vida. Pero no creerías lo peor sin pruebas ¿verdad? Eres más listo que todo eso”, agrega.

Sin embargo, el mismo día en que compartió el video se conoció otra denuncia en su contra. El actor será inculpado por una presunta agresión sexual contra un adolescente ocurrida en julio del 2016 en Massachusetts.

Spacey deberá comparecer el próximo 7 de enero en la corte del distrito de Nantucket en Massachusetts.