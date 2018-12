Atala Sarmiento desmiente versión de Andrea Legarreta y Galilea [VIDEO]

Atala Sarmiento aún recuerda su visita al programa "Hoy" de Televisa hace algunos meses, antes de formar parte del programa "Intrusos". En dicha emisión del matutino, Andrea Legarreta y Galilea Montijo brillaron por su ausencia generando todo tipo de especulaciones entre la audiencia.

Atala Sarmiento comentó que ambas figuras del programa de Televisa justificaron el "desaire" con una supuesta decisión de la productora Magda Rodríguez.

Ante ello, la conductora reveló la verdad detrás de la polémica fomentada por Andrea Legarreta y Galilea Montijo en la producción matutina.

"Cuando me habló la producción, me dijo: 'Oye, sabes que hay un tema porque ellas no quieren estar en la entrevista contigo", explicó Atala Sarmiento a un medio mexicano.

"Después ellas dijeron que había sido una decisión de la productora, desconozco si fue así o no, la información que yo recibí es que ellas no quisieron estar conmigo en la entrevista, y yo dije: 'no hay ningún problema'", aseveró la polémica presentadora de 'Intrusos'.

Como se recuerda, Atala Sarmiento laboraba en las filas de TV Azteca, en el programa 'Ventaneando' junto a Paty Chapoy, su actual competencia directa. Ahora, la conductora en mención integra la producción de 'Intrusos'.

Atala Sarmiento desmiente versión de Andrea Legarreta