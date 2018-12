Óscar Quezada & Los Titanes de Colombia llegan a Lima por Año Nuevo

A pocos días de despedir el 2018, ya hay varios eventos para recibir el 2019. Uno de ellos es el ‘Fiestón de Año Nuevo’, a ritmo de salsa, que organiza la discoteca Kímbara VIP.

Entre los artistas que serán parte del evento que se realizará en Kímbara VIP este lunes 31 de diciembre estarán Son Tentación, Hermanos Cartagena y Óscar Quezada & Los Titanes de Colombia.



Considerada actualmente como la mejor orquesta femenina en el rubro, ‘Son Tentación’, liderada por Paula Arias y conformada por Suu Rabanal, Angie Chávez, entre otras, derrocharán esa noche, talento y belleza además de deleitar al público con temas como ‘Tu falta de querer’, ‘Sin pijama’, ‘Sino te hubiera conocido’, ‘Eres todo en mí’, entre otros.



Por su parte, el emblemático Óscar Quezada & Los Titanes de Colombia con más de 34 años de trayectoria musical, nos deleitará a los asistentes con los clásicos ‘Sobredosis’, ‘Eres’, ‘Compárame’, ‘Pensándote’, ‘Mi amante niña, mi compañera’, ‘Apriétala’, ‘No me vuelvo a enamorar’, entre otros románticos temas.



Del mismo modo, Antonio Cartagena, es uno de nuestros referentes nacionales en el género. Nace artísticamente en 1990 consagrándose con su primer éxito ‘Sin ti’ perteneciendo en ese instante a la orquesta ‘Salsa All Star’. Luego vendrían sus éxitos como ‘Niña’, ‘Tengo todo excepto a ti’. En 1991 produce su primer disco donde resaltaron temas como ‘Sedúceme’ y ‘Necesito un amor’, dándose a conocer en países como Colombia, Venezuela y parte de Estados Unidos. ‘Y qué tiene él’, ‘Apaga la luz’, ‘Perdone querida’, ‘Si tú no estás’, ‘Pídele perdón’, ‘Nadie quien te quiera como yo’, entre otros, complementan sus más sonados temas.



Asimismo, habrá cena, cotillón y champagne de cortesía.



La cita es este lunes 31 de diciembre a partir de las 9pm. La dirección es: Av. Pettit Thours 2481, Lince. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro y en la boletería del local.