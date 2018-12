“Soy una actriz nueva, novata”

A inicios del 2019, Melissa Paredes iniciaría los ensayos junto a Milett Figueroa de la versión teatral de Pantaleón y las visitadoras, una puesta en escena ambiciosa, basada en la obra de Mario Vargas Llosa que será llevada a las tablas en formato musical por Los Productores y Tondero. Hacer teatro con un guion así es la “prueba de fuego” de la protagonista de la sintonizada ‘Ojitos hechiceros’.

“El teatro es un reto, así es... Estaremos ensayando desde febrero. ¿Qué personaje en Pantaleón...? Pero no puedo decirlo (ríe). Es una obra muy linda, estoy feliz y agradecida porque crean en mí, agradecida con la gente que la produce. Estoy definitivamente, muy contenta”, comenta por teléfono sin desmentir que compartiría guion con Figueroa.

Cuando se anunció su protagónico en la telenovela de cumbia, Melissa fue blanco de críticas, pero el tema ahora no le preocupa. “Estoy contentísima con el resultado”, añade. El 2019 grabará también una película, otra telenovela (‘Dos hermanas’), pero acepta que hay actrices con más experiencia. “Me siento una (actriz) nueva, sí, porque recién estoy empezando y es algo que estoy disfrutando, todo esto es súper lindo, pero soy novata ¿no?”.

La exmodelo asistió a talleres de actuación para interpretar a ‘Estrella’, el personaje de la producción de Michelle Alexander. “Yo soy aplicada con lo que me apasiona y me he entregado al cien por ciento. Era un rubro que no conocía, definitivamente no estaba en el ‘radar’, por así decirlo, y más que ‘taparle la boca’ a alguien o no, trabajo para mí y mi familia. Lo hago también para que lo disfruten”.

En cuanto a su personaje, Melissa considera que ha dado un giro importante. De hecho, hace unos días dio un mensaje contra la violencia a la mujer. “Antes era sumisa, se dejaba...pisotear. Ahora que decidió empoderarse, creo que le enseña a otras mujeres que no deben agachar la cabeza, que tienen que luchar por sus sueños, por sus hijos, pero sobre todo por ellas. En realidad, me ha costado mucho hacer de ‘Estrella’, ser sumisa, no soy para nada eso, pero me ha encantado ver la evolución que ha tenido. Lo mejor es que puede ser un ejemplo”.

Polémicas: el Miss Perú y la política

Melissa Paredes es una figura popular desde el 2012, en ese año su trabajo pudo tener otra dirección si no perdía la corona del Miss Perú.

Seis años después, en tiempos en que se pretende cambiar los estereotipos de los concursos, sus fotos modelando ropa diminuta, piensa, deberían haber estado en un segundo plano.❧