Maluma presenta a su compañero y este se roba el protagonismo en Instgaram

Luego que la vidente Desiret Tavares mencionara ciertos detalles del aspecto sentimental del artista musical colombiano Maluma , de quien incluso dijo que mantendría una relación oculta con el cantante Pipe Bueno, el intérprete de "Felices los 4" usó su cuenta de Instagram para dar a conocer a todos sus admiradores quién se encarga de alegrarle los días.

Por ello, no dudó en compartir distintas fotografías en la que sale acompañado de su mascota, de nombre Yoga, quien terminó robando el protagonismo, pues le hizo pasar pequeño susto al intérprete de "Mala Mía" durante la sesión.

"Yo tratando de tomarme una foto y #YOGA la hizo mucho mejor", escribió el cantante colombiano Maluma en su cuenta de Instagram, red social donde cuenta con poco más de 37 millones de seguidores, quienes destacaron los divertido que se ven las imagen. Mientras que otros le enviaron un saludo por Navidad.

"Siempre guapísimo felices fiestas y que dios te de todo lo mereces majo", "es la mejor foto", "tus mejores fotos", "Qué perro más bello, parece un cabello de grande", "Hermoso cachorro", "Eres el artista más talentoso del mundo", "Me encanta esas fotos, se ven tan lindos y unidos. Amé eso", "Wow. Me encanta esas fotos. Te amo Maluma, y me encanta los animales", "Qué grande está Yoga", comentaron los seguidores del intérprete de "Felices los 4".

