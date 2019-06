Lady Di educaba a los príncipes Harry y Guillermo con revistas eróticas

El escándalo en la familia real que pocos conocían. Amazon está apostando por la realización de producciones que provoquen reacciones entre los usuarios de redes sociales. Recientemente se filtró una escena del documental 'Serving the Royals: Inside the Firm', el cual revela algunos de los secretos mejor guardados que tuvo Lady Di. El mayordomo que sirvió durante sus días de vida a Diana de Gales, Paul Burrell, fue el responsable de contar a detalle una de las costumbres que tenían en el hogar.

Según su relato para el documental de Amazon, Lady Di tenía una costumbre junto a sus pequeños, los actuales príncipe Harry y Guillermo. Ella enviaba órdenes a los trabajadores de la familia real, en los que se incluía Paul Burrell, para que hagan la compra de unos curiosos elementos que iban a servir para la educación de sus hijos.

PUEDES VER Angelina Jolie tendría romance con el sobrino de Lady Di 20 años menor

En la escena del documental 'Serving the Royals: Inside the Firm', Burrell comenta que Lady Di le pedía que comprara revistas para adultos o con contenido erótico, siendo la más popular de aquellos años 'Playboy'. El propósito que tenía era el de educar al príncipe Harry y Guillermo sobre la anatomía de la mujer, y que no sean ajenos a ese tipo de información, el cual era considerado tabú en su momento.

La producción que se encuentra en Amazon cobró notoriedad por las polémicas declaraciones del trabajador de la familia real, quien acompañó a Lady Di durante sus últimos años con vida y fue quien se convirtió en los ojos y oídos de los personajes más famosos en el Reino Unido y Europa.