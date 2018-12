Instagram: Actriz de 'Mi gorda bella' presenta a la mujer que conquistó su corazón

Celebraron una fecha importante. La red social Instagram se ha convertido en la plataforma favoritas de las celebridades para poder dar grandes anuncios. Antes de celebrar la Navidad 2018, una conocida estrella de la televisión en Venezuela dejó una conmovedora dedicatoria a la persona que le robó el corazón. Ella es recordada por su participación en la exitosa telenovela "Mi gorda bella".

La actriz Marianela González presentó en su cuenta de Instagram a su pareja, la talentosa escritora Amalia Andrade, quien es la autora del libro "Uno siempre cambia al amor de su vida". La estrella de las telenovelas en Venezuela compartió una romántica foto en la que podemos verla vestida de blanco y dando un beso en la boca a su novia. Ella acompañó la instantánea con la siguiente descripción.

"Y hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada caída y cada renacer. Celebró lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que que deje de tener, lo que tengo y lo que vendrá. Celebró que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegare donde quiera. Celebró cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebró a ti".

En respuesta al comentario que realizó Marianela González, la escritora Amalia Andrade usó la misma plataforma para responder el mensaje de amor de su pareja. "Que cuando estemos juntas todo el mundo diga “Caramba esas muchachas sí se quieren".

En la sección de comentarios de la red social Instagram, las talentosa mujeres venezolanas han recibido el apoyo de sus seguidores y las felicitaciones por el anuncio de su relación amorosa.