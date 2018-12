Sobrinas de Stephanie Cayo lanzan peculiar videoclip para promocionar panetón

Las sobrinas de Stephanie Cayo, Arianna y Alessia Rovegno, acaban de estrenar el videoclip oficial de "El panetón de la Bambina", a manera de promocionar su panetón en Navidad.

El video fue promocionado en el Instagram oficial de las jovencitas. "Porque mi panetón se merecía su canción de reggaetón", escribió Arianna Rovegno Cayo.

Según se puede ver en el video publicado en YouTube, las sobrinas de Stephanie Cayo hacen alarde de su dominio en el canto y en el baile. Además, las jovencitas contaron con el apoyo de su tío Macs Cayo, exintegrante del reality 'Combate'.

La letra de la canción recibió distintas opiniones en la sección comentarios de la plataforma digital. Unos usuarios aplaudieron la originalidad de la canción, mientras que otros dieron duros comentarios por el mensaje subliminal del tema.

"Sinceramente esperaba cualquier cosa improvisada para promocionar su panetón, pero no. ¡Qué gran ritmo, a ver si le dan unos tips a Diego Ubierna!", "de lo mejor. Buen ritmo y una letra pegajosa que no podré olvidar, ahora solo me queda conseguir mi panetón", "muy buena. Me encantó el ritmo, son unas capas. Fácil la hacen en el reggaetón, en realidad con su talento y belleza serán un éxito. Me encantaría que sean conocidas mundialmente y saquen cara por el país" y "tienen ritmo excelente. Tan o mas bellas que su hermosa madre", se pudo leer entre los comentarios.

Por su parte, Stephanie Cayo utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su apoyo incondicional a sus talentosas sobrinas: "Mi @ariannarovegno tiene una sorpresa con su @labambinaderovegno que no se quieren perder. ¡En serio! #labambina #music #panetón #panettone #sexychocolate".