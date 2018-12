Los best sellers que se adaptarán al cine el 2019

Harrison Ford y los ganadores del Óscar, Cate Blanchett, Tom Hanks y Meryl Streep protagonizaran cuatro de las más de 10 películas y series que estarán basadas en exitosas producciones literarias. En el caso de Ford y Streep (junto a Emma Watson), se trata de dos remakes esperados: The Call Of The Wild(El lado Salvaje) y Mujercitas.

Ford encabezará la nueva versión del film que producirá la 20th Century Fox. La historia escrita por Jack London, está ambientada en Yukon, Canadá de 1903. El actor asumirá el papel de Jack Thorton, quien se convierte en el dueño final del un perro que trata de sobrevivir en el desierto de Alaska. La película supone el debut de Chris Sanders. “Incorporará los principales elementos de CG (tecnología digital) para retratar a los perros de trineo. El escritor de Logan, Michael Green, escribió el guión”, adelanta The Hollywood Reporter.

En el caso de Emma Watson, la actriz se sumó al reparto de Mujercitas luego de que Emma Stone (de ‘La la land’) desistiera del papel para poder dedicarle más tiempo a la La favorita, cinta que resultó ser para la crítica uno de los mejores estrenos del 2018.

El clásico de Louisa May Alcott, tiene un reparto de estrellas que comparten guion con actores que fueron las revelaciones de la última temporada de premios.

La historia de las hermanas March, regresa al cine con Watson en el papel de ‘Meg’, Eliza Scanlen será ‘Beth’, Florence Pugh como ‘Amy’ y Saoirse Ronan (nominada al Óscar por Lady Bird), intepretará a ‘Jo’. La tía adinerada de las cuatro chicas será caracterizada por Streep, mientras que Dern dará vida a la madre de ellas.

Greta Gerwig (nominada a dos Óscar por Lady Bird), escribió y dirigió la cinta que se estrenará a 25 años de la popular versión con Winona Ryder. Además, la cineasta convocó al actor revelación Timothee Chalamet (de Llámame por tu nombre).

De otro lado, Tom Hanks será el Cap. Ernest Krause en Greyhound, basada en el libro El buen pastor (de C.S. Forester). La película está siendo producida por él mismo junto a su socio de Playtone, Gary Goetzman. Krause dirige un convoy náutico, un grupo de barcos aliados que debe cruzar el Atlántico Norte mientras los submarinos alemanes los persiguen.

Richard Linklater, el cineasta que filmó durante 12 años Boyhood, la aclamada película que le dio el primer Óscar a Patricia Arquette, convenció a la australiana Cate Blanchett para un personaje con el cual podría tentar otra estatuilla.

¿A dónde fuiste, Bernadette? (Where’d You Go, Bernadette) es el best seller de Maria Semple que se estrenaría en marzo. En la historia, Blanchett, protagonista de Blue Jasmine, Ocean’s 8 y Carol’, interpretará a Bernadette Fox, una arquitecta que desaparece de pronto, cuando su hija adolescente programa un viaje familiar a la Antártida. Linklater también escribió el guion de la película. ❧

