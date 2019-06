Gisela: “Algunos activistas prefieren defender la vida de un perro, pero decirle a una mujer que aborte”

Gisela Valcárcel cerró el 2018 con un programa especial el último sábado. La conductora de TV aprovechó unos minutos de ‘El artista del año’ para manifestarse a favor de la vida y rechazar rotundamente en contra del aborto. La figura de América TV envió un fuerte mensaje, acompañada de Pedro Loli.

"Algunos activistas no están de acuerdo conmigo. Algunos activistas prefieren defender la vida de un perro pero decirle a una mujer que aborte. Yo tengo otra posición, respetando la de cualquiera", dijo Gisela Valcárcel durante se programa ‘El artista del año’ ante la mirada vigilante de todos.

Gisela Valcárcel reiteró una vez estar a favor de la vida. "Mi posición es la de sí a la vida, cualquiera sea el momento en el que te toque, cualquiera sea la circunstancia, sí a la vida", sostuvo durante su último programa especial por Navidad el último sábado para las cámaras de América TV.

Minutos después, la conductora de TV contó su testimonio precisando que ella se convirtió en madre a los 17 años y tuvo a su hija porque ama la vida. Gisela Valcárcel pidió a las mujeres 'salir adelante', cualquier sea la situación. "Aquí donde me ves ya convertida en una tía, tuve 17 años y a mi panza llegó un bebe. Bendito sea Dios que no apareció nadie que me dijera que yo tenía la opción y que podía abortarlo. Bendito sea Dios porque gracias a que no apareció nadie pude tener a Ethel. Gracias a que no apareció nadie conocí a Doménica y a Luana, las hijas de Ethel. Y sí… fue difícil ser madre", culminó.



Graba programa

Gisela Valcárcel viajó a Chiclayo para grabar la primera edición de 'Gisela busca el amor', junto a Sheyla Rojas y su familia. "Mi invitada de hoy Sheyla Rojas, es chiclayana y tiene una familia hemosa. Tengo la ilusión de llegar a su casa y conocer a sus padres que tienen 48 años de casados", manifestó Gisela a través de un video en directo que compartió a través de su cuenta de Instagram.