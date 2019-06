Deyvis Orosco revive lamentable historia de discriminación por ser cantante de cumbia

El cantante peruano Deyvis Orosco, conocido por ser uno de los que sigue manteniendo vivas las canciones del grupo de cumbia Néctar, fue uno de los invitados a las ya conocidas charlas TEDxLima, espacios que se habilitan para personas que tienen deseos de dar a conocer un mensaje que puede cambiar vidas e inspirar. La presentación del artista peruano quedó registrada en la red social YouTube.

Durante su presentación en el evento, el cantante Deyvis Orosco narró algunos detalles desconocidos de su carrera musical, sobre todo en el inicio, tiempo en el que no recibió el apoyo esperado por los productores y empresarios. En la grabación que ya se encuentra almacenada en YouTube se puede escuchar a la estrella de cumbia narrar que él tuvo que ponerse objetivos para sacar adelante a su madre y a su hermano tras el lamentable fallecimiento de su padre en las carreteras de Argentina.

Deyvis Orosco describe que quería dar un gran cambio a la música, y sobre todo a la cumbia. Mencionó en la charla que él conoció a compañeros del mismo género musical, quienes creían en el "así, no más", y no aspiraban a retarse y a hacer cosas nuevas.

Pese a este panorama, el cantante de cumbia juntó sus ahorros y decidió buscar a los productores que darían su gran salto a la música, para evitar el título de "el hijo de..." La primera entrevista que tuvo no fue como imaginó. Los encargados de las producciones impidieron que se presente, tratándolo como un chico más que canta cumbia, un género marginado por muchos peruanos, sobre todo en la capital. En su explicación expuesta en YouTube, el intérprete de "No te creas tan importante" manifestó que le entregaron una hoja con el presupuesto, el cual se escapaba del que tenía en su poder.

Los productores le comentaron a Deyvis Orosco que sabían muy bien que no contaba con el capital para poder lanzar "su gran carrera como cantante". El popular 'Bomboncito' les respondió con un mensaje que los dejó sin palabras. "No tengo el dinero que me piden, pero lo conseguiré". Es así como el artista peruano arriesgó todo, incluso su casa, para poder llevar a la cumbia peruana a mercados internacionales.