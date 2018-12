Kate del Castillo afectaría economía de México con multimillonaria demanda por caso 'Chapo' Guzmán

Kate del Castillo sorprendió a todos sus seguidores al revelar cuál fue su respuesta a los momentos difíciles que vivió en México que la vieron obligada a alejarse del país tras ser vinculada con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, por ello confirmó que tiene planeada una multimillonaria demanda contra los funcionarios del país azteca que podría desestabilizar la economía.

Las autoridades mexicanas investigaron a la actriz mexicana tras la reunión secreta que ella programó con el actor Sean Penn y el entonces fugitivo capo de la droga "El Chapo" Guzmán en 2015. La actriz nunca enfrentó cargos, pero alega que los fiscales filtraron información que dañó su reputación.

El jueves pasado, Kate del Castillo ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México y aseguró que está demandando a funcionarios mexicanos por 60 millones de dólares en “daños morales y materiales” por lo que llamó una "persecución política" en su contra.

Entre otras cosas, comentó que Sean Penn dio información a las autoridades para recapturar a "El Chapo" Guzmán. “Se portó muy mal porque no me protegió y arriesgó mi vida”, dijo la figura mexicana, quien insinuó que le gustaría patear al actor estadounidense en la ingle. "Al parecer Sean Penn ayudó a su ubicación y posterior captura", dijo Del Castillo en referencia a Guzmán, quien ahora es procesado en Nueva York. "Yo no estaba enterada de tal situación, y esta es la traición de la que siempre he hablado”.

Del Castillo acusa a los fiscales del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto de filtrar información que sugirió que ella estaría vinculada al narcotráfico, o ligada sentimentalmente con Guzmán, algo que dijo que le costó trabajos como actriz.