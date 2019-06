Cathy Sáenz envía emotivo mensaje a Gian Piero Díaz por el fin de 'Combate'

Tras la última transmisión del programa de competencias 'Combate', la productora Cathy Sáenz se pronunció en su cuenta oficial de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras al conductor que dirigió el reality de ATV desde sus inicios.

"Gian Piero Díaz eres tan pero tan talentoso que me da miedo... soy afortunada, me has enseñado tanto. Los matices en ti son innumerables. Salud por un 2019 lleno de sueños cumplidos. Juntos amigo mío", expresó la conocida productora televisiva.

PUEDES VER ATV presentaría a Raúl Romero como el gran reemplazo de 'Combate'

Los fans del reality de ATV no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios con mensajes de admiración para ambas personalidades de la televisión: "Combate nunca tenía que terminar. Siempre estará en mi corazón", "los amo, he llorado mucho en el último programa" y "son los más hermosos en persona y siempre estarán en nuestros corazones".

Por otro lado, hubo un grupo de usuarios que solicitaban que Gian Piero Díaz pase a América TV para conducir 'Esto es Guerra': "Si Gian Piero se va a 'EEG', el programa sería más serio y muy bueno. Él es mejor conductor y persona", expresó un usuario.

Sobre el fin de 'Combate'

El último viernes, tal como lo anunció Gian Piero Díaz, Combate llegó a su fin. El gran ausente fue Renzo Schuller, que por motivos personales, no pudo estar en el programa, sin embargo el popular 'Pipi' habló en representación de ambos.

El programa inició con la competencia tradicional, rojos y verdes se enfrentaron en los juegos de siempre, coronándose como campeón de la última temporada, el equipo verde liderado por el chileno Pancho Rodríguez.

En el ultimo bloque los participantes tuvieron que dejar los uniformes en un baúl, no si antes despedirse del programa. Fue Gian Piero quien inició este momento. "Hoy termina Combate, esto podría sonar a manera de cuento, a manera de querer venderles algo, pero cuando se den cuenta que 'Combate' nunca volvió, tal vez algunos que son un poquito incrédulos se van a dar cuenta que así fue que Combate no va más en la televisión peruana", fueron las palabras del conductor.

¿Raúl Romero el nuevo jale de ATV?

Cathy Sáenz, en una reciente entrevista, comentó que Raúl Romero y Johanna San Miguel se prodrían convertir en una gran dupla en la televisión. Esto fue lo que mencionó sobre el presunto ingreso de las ex estrellas de América TV a ATV.

"... Puedo decir que Johanna es una de las mejores conductoras que tiene el Perú, y Raúl es un capo. La televisión los extraña y juntos serían una dupla maravillosa", declaró.