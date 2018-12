Pedro Suárez Vértiz se conmueve por joven invidente que se gana la vida cantando sus éxitos

El músico Pedro Suárez Vértiz utilizó su cuenta oficial de Facebook para expresar su admiración por joven invidente que canta sus grandes éxitos por las calles del Centro de Lima.

"Gracias Lady Guillén por la linda nota que le hiciste a Kevin, el chico invidente que canta mis canciones en la calle. Gracias por hacerle llegar mi mensaje, por los regalos que le diste y por tu sincera identificación con los demás. Feliz Navidad para Kevin, para ti y tu público. Me hiciste muy feliz", expresó Pedro Suárez Vértiz en un mensaje de Facebook.

Tal y como lo señaló el cantante peruano en su post de Facebook, el programa 'Tengo algo que decirte' de Lady Guillén decidió contactarse con el joven talento y le hizo llegar un mensaje de su artista favorito: "Querido Kevin, sigo siempre tu trabajo porque mis seguidores me mandan miles de videos tuyos. Seguro ta te contaron que los he publicado en mis redes. Me hace muy feliz que cantar mis canciones sea tu motivación para arrancar el día. Gracias por tu diario homenaje".

"Cantas muy bien. Aprovéchalo. Yo no puedo hacerlo, pero personas como tú mantienen vivo mi legado musical. Muchísimas gracias por eso. Siempre te tengo presente. Dios te bendiga Kevin", agregó.

Además, el programa de Lady Guillén decidió sorprender a Kevin con detalles para su nueva etapa de padre.

"Te vamos a regalar ropa y pañales para tu bebé. Se necesitan muchos pañales para un bebé y 'Tengo algo que decirte' quiere apoyarte con un granito de arena", expresó la conductora.