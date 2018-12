Lucho Cáceres le responde fuerte a Martha Chávez con irónico mensaje

Lucho Cáceres le responde a Martha Chávez, luego que esta mostrara un video en redes sociales, donde se le ve al actor bajo efectos de el alcohol y de presuntas sustancias nocivas. El material audiovisual que mostró la fujimorista fue emitido por el programa de Magaly Medina en 2008.

“¿Y este es el tipo que tilda de "estiércol" a los jóvenes fujimoristas?”, fue el mensaje que la excongresita utilizó en su cuenta de Twitter para enviarle un aviso al actor y jurado de 'El artista del año'.

Ahora, Lucho Cáceres a través de su cuenta de Facebook le respondió con irónico mensaje utilizando sus conocidos perros.

"Comando Salchicha” con orden de inamovilidad y asalto de mata el fin de semana ante cualquier ataque fujitroll, Netflix de paliativo con 'Peaky Blinders', curiosamente sobre una mafia.

Nótese la atenta y sanguinaria mirada del macho alfa Jack diciendo: 'con Luchito no te metas'", se lee el texto que Lucho Cáceres utilizó en su reciente publicación.

Días antes, Lucho Cáceres tras percatarse del mensaje y el video que difundió Martha Chávez en redes sociales, donde trató de recordarle su oscuro pasado, le respondió de forma inmediata.

"Jejejejeje ADN del fujimorismo, descalificar y desprestigiar. Es importante aclarar que nunca ocupé un cargo público, por lo tanto nunca debo explicaciones a nadie de lo que haga o no haga con mi vida privada, lo que hago, lo hago con mi dinero y no con el del estado, así que no confundamos costumbres más que conocida de la mafia", se divisa la primera parte del texto emitido en redes sociales.

"Sin embargo, no esperaba menos de alguien como tú Martita, pero para que te quede claro a ti y a toda tu secta, no me arrepiento de nada, pero hay cosas que no volvería a hacer y aquí lo único que está descalificado es tu fuente. Así que ya sabes, no habrá videito ni ataque que me impida gritar a los cuatro vientos. ¡Nunca más!", finalizó Lucho Cáceres.

Fanáticos de Lucho Cáceres lo respaldaron y adujeron que fue un golpe bajo por parte de la fujimorista Martha Chávez.

Martha Chávez muestra video de Lucho Cáceres