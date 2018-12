John Cena habló de 'su amor' por BTS y reveló quien es su integrante favorito

El actor John Cena se ha vuelto muy popular entre los fanáticos del Kpop, luego de confesar abiertamente su gusto por el grupo BTS.



Cena reveló en una reciente entrevista cómo se convirtió en un "Army", nombre que reciben los fans del grupo, y además quien es su integrante favorito del grupo de Kpop.

"Soy fan de lo que hacen y la pasión que evocan en sus seguidores. Creo que es algo realmente único", declaró John Cena sobre BTS.

La estrella de Hollywood brindó una conferencia de prensa en Corea del Sur para promocionar su nueva película "BumbleBee". En medio de sus declaraciones, Cena usó lo poco de coreano que conoce para compartir su preferencia por BTS y recordó cuando el grupo se enteró que él era fan de ellos.

"Me sorprendió mucho cuando a ellos le hicieron una pregunta sobre mí. Su respuesta positiva me gustó. Yo solo quise responder con amabilidad, no imaginé que sería viral", contestó el actor.

Pero eso no fue todo, al intérprete se le interrogó por su miembro favorito de BTS a lo que sin dudar dijo que era J-Hope.



BTS llora en los MAMA 2018 y confiesan que estuvieron a punto de separarse

Hace unos días se llevó a cabo la entrega anual de los Mnet Asian Music Awards (MAMA), premiación que reconoce lo más importante de la industria musical asiática. Entre los grupos con más nominaciones se encontró BTS, quienes este año lograron internacionalizar su música.

Entre los premios que logró BTS obtener la noche del pasado 12 de diciembre en los MAMA, se llevó "Artista del año" y "Vídeo Musical Favorito". Al momento de recoger una de sus estatuillas, los siete integrantes aprovecharon para dirigirse al público y en especial a sus fans.