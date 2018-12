Luis Fonsi deja curioso refrán y fans enfurecen con el mensaje

Luis Fonsi causó alborotó con su reciente publicación de Instagram. El intérprete de 'Despacito' dejó un peculiar refrán para describir una 'pícara' imagen que generó más de una opinión en la sección de comentarios de la red social en mención.

"Si la vida te de la espalda, agárrale una nalga...(ninguna nalga fue agarrada en esta foto, es un maniquí. Yo siempre pido permiso antes de agarrar nalgas)", se lee en la descripción de la instantánea de Luis Fonsi, donde él y un maniquí fueron los protagonistas de la difusión en Instagram que ha aflorado más de una reacción entre los cibernautas.

Un grupo de fanáticos de Luis Fonsi se divirtieron con el jocoso refrán, mientras que otros se sintieron ofendidos por las palabras que utilizó el intérprete de 'Calypso' para describir la imagen que publicó en Instagram.

"Bueno, ya tienes 2 listas a quienes agarrar y a quienes no ... Encabezo la primera lista ja ja ja", "Suerte que no estás en Argentina, sino ya te hubieran hecho quinientas denuncias", "Créeme que si te veo por ahí, me pongo de frente para mirarte a los ojos y decirte: 'Una selfie, por fis'", " Leo muchos comentarios negativos, pero en la vida hay que aprender a reírse de las cosas. Me encantó el mensaje", fueron algunos comentarios que respaldaron la publicación de Luis Fonsi.

De otro lado, los usuarios de Instagram más ofendidos no escatimaron en dejarle fuertes mensajes al cantante puertorriqueño.

"Para algunos es chistoso, para otros y mas en tu caso que sos una persona pública, el mensaje deja de ser gracioso, va con onda", "Eso no es Humor. El abuso, la violencia y las violaciones no son humor. ¿Que parte de eso no entienden ustedes? ¿Qué harías si le pasa eso a alguna mujer cercana de tu familia?¿Harías humor? Es ridículo lo que decís y planteas. Acá no es hombre contra mujeres, sino es respeto hacia la mujer, igualdad,¿entendes?", "El pobre se lo ve tembleque hasta para agarrar las nalgas", se aprecian algunos textos.

Pese a toda la controversia generada por el post, Luis Fonsi consiguió más de 136 mil 'Me gusta', incluyendo el de Paulina Rubio, y cerca de 3 mil comentarios a favor y en contra de la publicación en mención.

Luis Fonsi y su tema 'Calypso'