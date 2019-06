Hijo de Sheyla Rojas pone en aprietos a la conductora durante programa en vivo [VIDEO]

A puertas de celebrarse la Navidad, Sheyla Rojas llevó a su hijo Antoñito Pavón a las grabaciones del programa 'Estás en todas'. Ello le jugó en contra porque el menor hizo de las suyas en pleno programa en vivo.

Según se pudo ver en la última edición de 'Estás en todas', el único hijo de Sheyla Rojas se apoderó de los adornos navideños del programa y todo quedó registrado.

PUEDES VER Sheyla Rojas rompe en llanto al exponer detalles de su compromiso en Chiclayo

El menor cogió los regalos del árbol y los agrupó a su manera, sin tomar en cuenta que su madre estaba conduciendo un programa en vivo.

"Haciendo de las suyas Antoñito. Él está haciendo unas cosas con la decoración, mejor no lo ponchen por favor", expresó la rubia presentadora.

Sheyla Rojas pasa incómodo momento por travesuras de su hijo

Cabe recordar que Antoñito es fruto de la exrelación sentimental entre Sheyla Rojas y el español Antonio Pavón, quien actualmente viene estando en el ojo de la tormenta por referirse a los peruanos de manera despectiva.

¿Qué dijo Sheyla Rojas ante las expresiones racistas de Antonio Pavón?

Sheyla Rojas, expareja de Antonio Pavón, evitó polemizar sobre situación del español y prefirió guardar lo que piensa sobre lo sucedido con el padre de su hijo Antoñito.

“La verdad, no tengo nada que opinar respecto al tema, personalmente siempre me he mantenido al margen con esas cosas. Prefiero enfocarme en mí y enseñarle a mi hijo las cosas positivas”, dijo en entrevista con El Popular.