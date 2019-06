Julieta Rodríguez llamó marginal a usuaria en redes sociales [FOTO]

Julieta Rodríguez se fue de vacaciones y se encontró en México a Paula Ávila, quien partió hace unos días a tierras aztecas con Mario Hart, Korina Rivadeneira, Michela Elías y Spheffany Loza. Las argentinas han aprovechado de pasar tiempo juntas como en los viejos tiempos. Sin embargo, un hecho ha opacado sus divertidas publicaciones a través de redes sociales.

Fue a raíz de una foto publicada por Poly Ávila en su cuenta oficial de Instagram, que Julieta volvió a ser criticada. La combatiente subió una instantánea en la que derrochaba sensualidad posando al lado de un misterioso acompañante. La publicación superó los 18 mil 'me gusta' y no fue ajena a comentarios.

Y justamente Julieta hizo algún comentario, que fue respondido por la usuario de Instagram identificada como 'alsgia1985': "Julieta Rodríguez, esa no es la deportada, ya no me acordaba de su cara, jajajaja, a los años", fue lo que escribió. Esta expresión no pasó desapercibida por la argentina quien tuvo un dura respuesta: "Mmm. Yo no te he visto la cara en mi vida, pero seguro que eres una marginal".

El comentario de Julieta no fue bien recibido por los seguidores de Poly Ávila, quienes continuaron comentando: "Julieta Rodríguez, nena ponte a estudiar! Porque la ley ley de la gravedad también aplica en el cuerpo y un día ya nadie querrá verte el txxxxxx, porque eso es lo que vendes no? Tu cuerpo para que los demás se deleiten, “por así decirlo” #noregresesaPerú #notereproduzcas". Este comentario fue respondido por la propia Paula: " y cual es tu problema!? Y vos qué sabes si estudia algo? Acaso lo tiene que andar publicando para que se entere gente como vos!", escribió la combatiente.

La expulsión de Julieta Rodríguez

A principios de 2017, la modelo argentina fue expulsada del país luego que la oficina de Migraciones encontrara irregularidades en sus documentos. Sin embargo, este dio luego que salieran a la luz unos audios en los que la ex chica reality se refería de manera despectiva a todos los peruanos.