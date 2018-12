Paula Manzanal arremetió contra Jordan Davies tras prueba de ADN [FOTO]

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paula Manzanal compartió la prueba de ADN que su expareja, Jordan Davies había pedido públicamente para poder reconocer al pequeño Valentino.

Con un extenso mensaje, la modelo arremetió contra el chico reality británico. "Como muchos saben, esta persona estuvo pidiendo una prueba de ADN para aceptar a su hijo. Luego de fallidos intentos y mes y medio de vida de mi pequeño, por fin llegó a mis manos la prueba que desenmascara a ese donante de esperma", continuó contando que el examen se realizó en un laboratorio de Estado Unidos.

Además agregó que fue el papá de Jordan quien no dudó en apoyarla a tal punto que el envió pruebas de uñas para realizar el examen, mientras que a Valentino le hicieron una prueba de saliva."Como era de esperarse, el resultado salió POSITIVO. Ahora, ¿qué tiene que decir?", fue lo que escribió la mejor amiga de Stephanie Valenzuela.

Aclaró que hacía público los resultados, porque en su momento, Jordan Davies pidió la prueba de ADN en señal abierta. Sin embargo, horas más tarde Paula Manzanal eliminó la publicación de su cuenta.

La dudas de Jordan Davies

En entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, Paula Manzanal señaló que Jordan Davies duda que Valentino sea su hijo porque "las fechas no cuadran".

"Mi hijito nació un mes antes, fue prematuro. Tuvo el cordón umbilical enredado en el cuello con doble nudo y nació de emergencia. Y el muy inteligente ¿sabes qué me dice: 'No, no concuerda las fechas. No puede ser mi hijo porque nació antes de tiempo'", contó la modelo en el programa de Latina.