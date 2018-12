Milagros Leiva arremete contra el fiscal José Domingo Pérez y lo compara con César Acuña

Milagros Leiva generó gran polémica en Twitter, debido a que la periodista sorprendió a todos sus usuarios al lanzar un fuerte ataque contra el fiscal José Domingo Pérez, quien ha ganado gran popularidad tras el juicio contra Keiko Fujimori. La presentadora de noticias emitió un duro comentario y terminó comparando al personaje con César Acuña.

Como se recuerda, mucho se dijo sobre César Acuña durante su campaña rumbo a la presidencia del Perú, incluso se hicieron algunas investigaciones que determinaron que el político habría copiado la tesis para conseguir sus grados en la universidad. Ante ello, Milagros Leiva no dudó en usar su ejemplo y todo el bullying que recibió en redes para comparar su situación con la de Domingo Pérez.

Para la periodista de ATV, el fiscal habría copiado también de otros autores, por lo que pidió a la opinión pública que no existan distinciones al momento de juzgar a las personas por lo que hacen, sin imaginar que sería blanco de los peores ataques es Twitter, donde los fans del fiscal se expresaron con fuerza.

"No entiendo: crucificaron a César Acuña por plagiar y todos mudos con José Domingo Pérez? Entonces uno sí puede, pero el otro no? Cómo es la nuez? Demasiado evidentes con la moralidad condicionada: si eres mi amigo silbo, si no lo eres te destruyo", manifestó Milagros Leiva en su cuenta oficial de Twitter, donde generó la furia de sus seguidores.

A través de lamentables insultos y duros comentarios, sus detractores expresaron el rechazo a las palabras de la periodista, quien actualmente anunció que se desconectaría para tomarse unos días de vacaciones al lado de su familia, por lo que hizo caso omiso a los comentarios filtrados en las redes sociales.

Milagros Leiva es una de las periodistas más seguidas en la actualidad, ya que solo en Twitter cuenta con más de 1 millón 970 mil seguidores, quienes están al pendiente de sus opiniones sobre el acontecer político y social.