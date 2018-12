EEG: anuncia sorpresas para 2019 y fans especulan unión con 'Combate'

En la gran final de 'Esto es Guerra', los 'Retadores' se alzaron con la copa y se llevaron 20 mil dólares como premio. Tras la disputa entre Karen Dejo y Paloma Fiuza, el equipo rojiverde se coronaron campeones de la presente temporada con 70 puntos a favor.

Tras la celebración y los jugosos premios que se llevaron de manera individual cada competidor, uno de los productores de 'Esto es Guerra' sorprendió a más de uno al indicar que este no es el final del reality de América TV y que para 2019 habrán muchas novedades.

Minutos antes, los competidores que más se destacaron en el equipo de los 'Retadores' ingresaron al sorteo de 10 mil soles como parte del final de temporada de 'Esto es Guerra'. 'La Mejor Competidora del 2018', Karen Dejo, se llevó el premio frente a la mirada de sus compañeros, Austin Palao y Macarena Vélez.

Antes de cortar la emisión, un integrante de la producción de 'Esto es Guerra' hizo su ingreso con una gran caja de madera. Así como Mathías Brivio y María Pía Copello, los competidores no pudieron ocultar sus rostros de sorpresa al ver que al interior de dicho objeto se hallaba un cofre gigante, similar al que se vio en algún momento en 'Combate'.

¿Acaso una de las novedades tiene que ver con 'Combate'? Usuarios de redes sociales incrementaron más las dudas al difundir diversas teorías sobre el particular.

"Todos los de 'Combate' se van a 'Esto es Guerra', en otras palabras, han hecho un acuerdo (Negocio) con ATV", "¡La caja de 'Combate'!, Peter Fajardo cada día me sorprende más", "De mal gusto que hasta cuando el programa 'Combate' ya acabó su etapa, algo se tienen que copiar siempre para mantener expectativa con idea de la producción de ATV, eso no me gusta", se leen algunos comentarios que escribieron en Twitter, tras culminar la emisión de 'Esto es Guerra'.

