Juliana Oxenford responde fuerte tras ser insultada por opinar sobre caso Odebrecht

Juliana Oxenford se ha convertido en una de las figuras más controversiales del periodismo nacional a raíz de sus fuertes comentarios sobre el acontecer político y social; sin embargo, ha generado que muchos de sus detractores no pierdan la oportunidad de atacarla, como uno de sus seguidores, quien no dudó el tildarla de "tarada" en sus redes sociales.

Como era de esperarse, la periodista no se quedó de brazos cruzados y respondió con fuerza en su cuenta de Twitter, dejando en claro que desestima un mensaje con esa intención. "No seas tarada!!! Claro que interesa la plata!! Osea que si alguien te roba no vas a querer recuperar lo robado?? Tu y tus estupideces no tienen sentido,lo que se quiere es ambas cosas,la reparación civil y que caigan todos los que coimearon!", indicó el detractor en la citada red social.

"Tarada? Estupideces? Pobre diablo! Fuiraaaaaaaaaa", fue la respuesta de la conductora del programa de noticias de Latina, quien no duda en hacer frente a los ataque que recibe en sus redes sociales por personas que no comparten sus puntos de vista e intentan desprestigiar su imagen; sin embargo, miles no dudan en avalar su presencia en las pantallas.

Actualmente Juliana Oxenford es una de las periodistas más seguidas del país, ya que solo en Twitter cuenta con más de 1 millón 750 mil seguidores, donde comparte todos sus puntos de vista y los adelantos de sus programas en radio y televisión.

Juliana ha logrado consolidad un fuerte número de televidentes que siguen su programa y están pendientes de las entrevistas donde hace las preguntas sin peros en la lengua, enfrentando a sus invitados para conseguir respuestas totales de lo que trata en vivo.