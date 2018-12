Kate del Castillo llega a México para reencontrarse con su familia [VIDEO]

Kate del Castillo llegaría hoy (20 de diciembre) a México luego de dos años de estar alejada de su país, esto a raíz de ser vinculada con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

El motivo de su visita a México es por celebraciones de fin de año y la imperiosa necesidad de reencontrarse con sus familiares. Kate del Castillo, días antes, se encargó de confirmar su retorno al país azteca y sus fans mostraron sus total respaldo en la sección de comentarios de Instagram.

Hace algunos días, la protagonista de 'La Reina del Sur' argumentó que su regreso no tiene que ver con el nuevo gobierno de México. "El caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme ningún favor, no lo necesito porque no he hecho nada malo y no necesito aprobación de ningún gobierno", explicó Kate del Castillo en sus redes sociales.

Tiempo atrás, una de sus amigas y presentadora de televisión Montserrat Oliver reveló que Kate del Castillo retorna a México esta fecha, por lo que amigos, fanáticos y familiares le preparan una calurosa bienvenida.

No obstante, en redes sociales circula una invitación a una conferencia de prensa que estaría ofreciendo Kate del Castillo para hoy a las 7:30 pm en un conocido club, hecho que no ha sido confirmado por la actriz de la producción de Netflix, 'Ingobernable'.

Kate del Castillo en Instagram