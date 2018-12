Thelma Ferdín rompió su silencio tras viaje de Juan Darthés a Brasil [FOTO]

Argentina amaneció con una noticia sorprendente. El actor de origen brasileño Juan Darthés, acusado de violación por Thelma Fardin, fue captado por el programa de televisión 'Buenos Días América' en el aeropuerto de Rosario a punto de abordar un avión rumbo a Brasil.

Fue a través de la cuenta de Twitter del programa de televisión 'Buenos Días América' que se publicaron las fotografías del actor en el aeropuerto de Rosario rumbo a Brasil. "Juan Darthés se fue del país. Salió vía Rosario rumbo a Brasil esta mañana. Viajó con sus hijos y otra persona. Aparentemente no estaba su mujer en el aeropuerto", fue el mensaje que publicó el medio, acompañado de algunas imágenes del actor en la sala de espera.

Fardín, quien hizo la denuncia pública con el apoyo del colectivo de Actrices Argentinas, no pudo evitar pronunciarse al enterarse de la salida del país del actor. "Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal", fue el primer mensaje que envío la ex 'Patito Feo' a través de su cuenta de Twitter.

Continuó y se refiero a la denuncia pública que hizo. "Cuando me recriminan "¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario" yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración. "Esperá a que la justicia actúe" me dicen. ¿Qué justicia?"

Por su parte, Sabrina Cartabia, abogada de la actriz, señaló en conferencia de prensa que el viaje del exprotagonista de 'Simona' puede representar un obstáculo para la justicia, además espera que no sea usado como una estrategia.