Lorena Álvarez está preocupada: “Hoy más que nunca temo por mi vida”

Hace un mes el Ministerio Público recién formalizó una diligencia para la toma de declaraciones indagatorias de Lorena Álvarez y su expareja Juan Mendoza, luego de que la periodista acuse al economista de sufrió violencia física y psicológica.

El pasado lunes 12 de noviembre la periodista y el economista fueron citados por la Fiscalía para recoger sus versiones. Semanas después, Lorena Álvarez tuvo una respuesta concreta.

A través de Twitter, la figura de Latina reveló este jueves 20 de diciembre que fue informada que aceptaron formalizar una denuncia penal en contra de su expareja.

“Acabo de ser notificada por la Primera Fiscalía Provincial de San Isidro que han decidido formalizar denuncia penal contra el señor Juan Jorge Mendoza Pérez por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud - agresiones en contra de las mujeres en agravio de mi persona”, expresó Lorena Álvarez en dicha red social.

Según la comunicadora, también le notificaron que quedó sin efecto la denuncia que el economista hizo en contra de su supuesta agraviada. “En la misma resolución ordenan archivar definitivamente la denuncia que me hicieron”, reveló.

“Indican incluso que el certificado médico legal que presentaron con la supuesta lesión solo confirma que se trata de un mecanismo de resistencia, es decir, defensa propia”, añade la periodista.

Lorena Álvarez recordó que si bien la burocracia está detrás de su caso, ella no cesará en su lucha por buscar justicia y accederá a todas las evaluaciones que se requieran. “Le quiero agradecer a todos los que han estado pendientes de mi denuncia. La lucha por justicia continúa. Vendrá el juicio donde deberé someterme a más peritajes e interrogatorios pero allí estaré. Como lo estoy hace 15 meses. Agredir mujeres es un delito y merece una sanción”, indicó.

Pero el tuit que causó temor es donde la periodista asegura que su vida está en peligro, porque al parecer la decisión de la Primera Fiscalía Provincial de San Isidro no le gustará para nada a la otra parte.

“Hoy más que nunca temo por mi vida. Me preocupan las represalias que la decisión de la @FiscaliaPeru pueda generar. Pero no me van a amilanar. Seguiré reclamando lo que es justo. No solo para mí sino para todas las mujeres, las vivas y las que ya no pueden defenderse”, concluyó.