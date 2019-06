Nataniel Sánchez lanza radical mensaje a Erick Elera ¿Se acabó la amistad? [VIDEO]

Como parte de la promoción de su canción “Vamos Pa’lante”, cantante peruano Erick Elera se presentó en el programa 'En boca de todos', donde terminó revelando su distanciamiento de la actriz Nataniel Sánchez.

El actor que dio vida a ‘Joel Gonzales’ en ‘Al fondo hay sitio' contó en el programa de América Televisión que se encontraba distanciado de Nataniel Sánchez, con quien conformó una de las parejas más queridas en la ficción.

“Tengo que mencionar que justamente con Nataniel Sánchez hemos perdido contacto hace bastante tiempo. Posible es la persona que más extraño de las que mencionas”, dijo el actor ante la sorpresa de los conductores e invitados de 'En boca de todos'. “Espero que le esté yendo bien”, añadió.

Tras las reveladoras declaraciones de Erick Elera, la actriz reveló qué fue lo que realmente ocurrió con su ex compañero de elenco en 'Al fondo hay sitio', donde ella interpretó a ‘Fernanda de las Casas’.



"Lo voy a decir a nivel nacional, para que todos saquen sus conclusiones, le mando un mensaje, un audio, nunca lo escuchó, me dijo te llamo y yo le dije 'acuérdate que son 7 horas de diferencia', hasta ahorita estoy esperando su llamada, nada más voy a decir eso", dijo la actriz para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

"Nada más, ahí saquen ustedes sus conclusiones. Mira, mi celular se cayó, se rompió y se rompió la pantalla porque si no les hubiera enseñado la conversación, que te apuesto que hasta ahorita no ha escuchado el audio", añadió la actriz que regresó al Perú casi un año después de residir en Barcelona.



Nataniel Sánchez descartó que se encuentra peleada con el cantante. "Se ha peleado él solo, para pelearse se necesitan dos personas, yo no me he peleado con él, por qué me pelearía", expresó entre risas la actriz.