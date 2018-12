Gian Marco lanza fuertes calificativos contra periodista que perjudicó su imagen [VIDEO]

Gianmarco Zignago regresó a nuestro país para promocionar su gira nacional. Para sorpresa de muchos, el cantante apareció este jueves 20 de diciembre en el programa de Milagros Leiva y revivió uno de los momentos más difíciles que vivió por culpa de un malentendido.

En ‘ATV Noticias Edición Matinal’, el reconocido intérprete peruano hizo su descargo sobre la polémica en la que se vio envuelto años atrás, cuando le sindicaron que él llamó “cuatro gatos” a la hinchada de Sporting Cristal durante una entrevista con el reportero Christian Sotomayor.

Según Gianmarco, un periodista web malinterpretó las declaraciones que él ofreció en la previa de su concierto por los 20 años de trayectoria sin medir las consecuencias, pues sufrió bullying en las redes sociales y hasta amenazas de muerte tanto hacia él como hacia su familia.

Zignago contó en el espacio de ATV que pese a que él en ningún momento llamó “cuatro gatos” a la hinchada celeste, tuvo que salir a pedir disculpas para “calmar las aguas”.

“Qué bueno que estoy en tu programa porque es algo que siempre he querido aclarar. Siempre, siempre, siempre”, dijo Gianmarco antes de contar que siempre en sus conciertos le gusta involucrar al fútbol “porque es algo que nos une, está en nuestro ADN”, dijo el artista en Milagros Leiva.

“Algún periodista que no sé quién es, algún pulpín que trabaja en digital. A alguien se le ocurrió poner que yo dije ‘cuatro gatos’. ¿Qué pasó? Yo me tuve que bancar el invento de un imbécil y (me atacaron) unos energúmenos que no creo que sean hinchas de Cristal”, expresó sobre las consecuencias de un titular.

“Me tuve que bancar que me hicieran un bullying horroroso en las redes (...) amenazaron a mi familia, me llegaron mensajes de texto, me decían que iban a agarrar a mi mujer y a mis hijos. Yo no he dicho muchas cosas que a mí me han pasado en el país”, añadió.

Gianmarco generó polémica por su comentario sobre Sporting Cristal

Gianmarco se disculpó con la hinchada celeste

Su “broma” le salió bien caro al cantautor, por ello tuvo que salir a pedir disculpas en las redes sociales. “Debido a los malos entendidos (una vez más) le ofrezco a la gente de SC disculpas si se ofendieron. Un abrazo para toda la hinchada celeste”, señaló el artista.